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Dow Jones-Performance im Fokus 27.08.2026 22:33:58

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Heute agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent stärker bei 53 569,44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,552 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 53 547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53 345,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 707,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,577 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 52 210,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 644,28 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 45 565,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), NVIDIA (+ 8,74 Prozent auf 227,98 USD), IBM (+ 3,88 Prozent auf 238,79 USD), Microsoft (+ 1,75 Prozent auf 505,06 USD) und Apple (+ 0,36 Prozent auf 314,58 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen McDonalds (-2,57 Prozent auf 260,06 USD), Walt Disney (-2,56 Prozent auf 106,82 USD), Merck (-2,33 Prozent auf 149,54 USD), Walmart (-1,64 Prozent auf 102,63 USD) und Johnson Johnson (-1,57 Prozent auf 265,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 77 772 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,424 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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