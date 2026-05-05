3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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05.05.2026 18:01:40
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,53 Prozent höher bei 49 203,69 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,632 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,970 Prozent fester bei 49 416,66 Punkten, nach 48 941,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 318,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 009,11 Zählern.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Dow Jones auf 46 504,67 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.02.2026, einen Stand von 48 908,72 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 41 218,83 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,98 Prozent auf 900,88 USD), Goldman Sachs (+ 1,85 Prozent auf 919,98 USD), Amazon (+ 1,48 Prozent auf 276,09 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 143,52 USD) und Apple (+ 1,13 Prozent auf 279,96 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,87 Prozent auf 363,80 USD), Visa (-1,86 Prozent auf 320,78 USD), American Express (-1,17 Prozent auf 315,49 USD), Home Depot (-0,79 Prozent auf 268,85 EUR) und Walt Disney (-0,78 Prozent auf 100,52 USD).
Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 819 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,124 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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