Dow Jones-Kursverlauf 03.02.2026 18:02:15

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 49 292,91 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,779 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,27 Prozent leichter bei 48 777,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 407,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 653,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 273,29 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 48 382,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 336,68 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Stand von 44 421,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 49 653,13 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 2,87 Prozent auf 45,89 USD), Home Depot (+ 2,69 Prozent auf 324,55 EUR), Coca-Cola (+ 2,65 Prozent auf 77,33 USD), Merck (+ 2,36 Prozent auf 116,04 USD) und Walmart (+ 2,35 Prozent auf 126,98 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-7,38 Prozent auf 291,50 USD), Salesforce (-6,55 Prozent auf 197,00 USD), NVIDIA (-2,93 Prozent auf 180,18 USD), Microsoft (-2,68 Prozent auf 412,04 USD) und Amazon (-2,35 Prozent auf 237,24 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 539 905 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,14 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amazon 197,72 0,30% Amazon
Apple Inc. 232,25 -0,85% Apple Inc.
Coca-Cola Co. 65,41 -0,14% Coca-Cola Co.
Home Depot 327,00 -0,20% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 245,05 0,16% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 99,40 -0,50% Merck Co.
Microsoft Corp. 347,75 -0,77% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 149,82 0,93% NVIDIA Corp.
Salesforce 168,22 -0,52% Salesforce
Verizon Inc. 39,61 -0,41% Verizon Inc.
Walmart 108,54 0,11% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 501,30 0,53%

