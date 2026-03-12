Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1,18 Prozent auf 46 858,40 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,651 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,577 Prozent höher bei 47 690,76 Punkten, nach 47 417,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 683,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 242,52 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,08 Prozent nach unten. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 49 451,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 458,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41 350,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3,40 Prozent auf 198,31 USD), Salesforce (+ 2,96 Prozent auf 199,88 USD), Travelers (+ 1,40 Prozent auf 303,58 USD), Walmart (+ 1,08 Prozent auf 124,82 USD) und Johnson Johnson (+ 0,49 Prozent auf 244,19 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-3,59 Prozent auf 206,41 USD), 3M (-3,56 Prozent auf 149,65 USD), Goldman Sachs (-3,50 Prozent auf 794,93 USD), Nike (-2,05 Prozent auf 54,56 USD) und Apple (-1,98 Prozent auf 255,64 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 686 018 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 10,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at