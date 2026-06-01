Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Am ersten Tag der Woche halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,03 Prozent auf 51 014,89 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,615 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,507 Prozent leichter bei 50 773,91 Punkten in den Montagshandel, nach 51 032,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51 161,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50 767,32 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 49 499,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 977,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 42 270,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51 161,10 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 9,79 Prozent auf 209,81 USD), IBM (+ 9,40 Prozent auf 325,78 USD), NVIDIA (+ 5,64 Prozent auf 223,04 USD), Chevron (+ 2,21 Prozent auf 186,49 USD) und Microsoft (+ 2,11 Prozent auf 459,76 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Home Depot (-3,26 Prozent auf 265,35 EUR), Merck (-3,25 Prozent auf 114,86 USD), Amazon (-3,11 Prozent auf 262,22 USD), Sherwin-Williams (-3,08 Prozent auf 294,47 USD) und Boeing (-2,70 Prozent auf 224,90 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 436 741 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,65 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at