Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Index-Performance im Fokus
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22.10.2026 16:02:01
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter
Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,12 Prozent leichter bei 52 790,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,115 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52 652,85 Zählern und damit 0,385 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52 856,09 Punkte).
Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52 813,37 Punkte, das Tagestief hingegen 52 531,40 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,56 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 51 863,69 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 218,58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 46 590,41 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 5,85 Prozent auf 166,01 USD), Salesforce (+ 2,21 Prozent auf 247,13 USD), Johnson Johnson (+ 1,49 Prozent auf 261,63 USD), Merck (+ 1,31 Prozent auf 151,84 USD) und Coca-Cola (+ 1,22 Prozent auf 93,81 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Honeywell Technologies (-4,34 Prozent auf 205,41 USD), Caterpillar (-4,04 Prozent auf 710,30 USD), Amazon (-2,92 Prozent auf 254,71 USD), NVIDIA (-1,94 Prozent auf 217,67 USD) und IBM (-1,65 Prozent auf 247,32 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 760 151 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|221,65
|-0,58%
|Caterpillar Inc.
|612,60
|-2,42%
|Coca-Cola Co.
|82,86
|-2,39%
|Honeywell Technologies
|197,02
|1,55%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|226,55
|0,67%
|Johnson & Johnson
|235,85
|-1,40%
|Merck Co.
|129,58
|-1,53%
|Microsoft Corp.
|468,80
|0,93%
|Nike Inc.
|33,36
|-2,03%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Procter & Gamble Co.
|143,96
|-2,62%
|Salesforce
|221,70
|-0,52%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|356,00
|-1,55%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 215,16
|-1,23%
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