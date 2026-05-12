Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,62 Prozent auf 49 397,35 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,973 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,313 Prozent schwächer bei 49 549,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 704,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 307,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 49 739,62 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der Dow Jones bei 47 916,57 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 49 451,98 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 42 410,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,10 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 223,49 USD), Walmart (+ 0,52 Prozent auf 128,25 USD), Cisco (+ 0,36 Prozent auf 99,08 USD), Visa (+ 0,36 Prozent auf 325,04 USD) und Verizon (+ 0,34 Prozent auf 47,39 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,31 Prozent auf 923,00 USD), Caterpillar (-1,90 Prozent auf 909,17 USD), Salesforce (-1,56 Prozent auf 174,72 USD), Boeing (-1,43 Prozent auf 234,80 USD) und JPMorgan Chase (-1,40 Prozent auf 295,81 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 486 605 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at