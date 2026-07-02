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NYSE-Handel im Blick 02.07.2026 22:35:04

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

So performte der Dow Jones schlussendlich.

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent höher bei 52 900,07 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 23,609 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,142 Prozent schwächer bei 52 231,18 Punkten, nach 52 305,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 52 903,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 395,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 02.06.2026, mit 51 307,79 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der Dow Jones bei 46 504,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der Dow Jones bei 44 484,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,34 Prozent. Bei 52 903,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 6,66 Prozent auf 308,63 USD), Microsoft (+ 4,68 Prozent auf 390,49 USD), McDonalds (+ 4,16 Prozent auf 280,63 USD), Walt Disney (+ 3,96 Prozent auf 99,50 USD) und Boeing (+ 3,62 Prozent auf 226,49 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-4,06 Prozent auf 112,69 USD), Caterpillar (-2,81 Prozent auf 963,53 USD), NVIDIA (-2,63 Prozent auf 194,83 USD), Walmart (-1,25 Prozent auf 111,84 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 309,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 895 359 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,53 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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