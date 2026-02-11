Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende

Letztendlich schloss der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 50 121,40 Punkten ab. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,683 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 50 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 50 188,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 499,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 901,61 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 504,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 927,96 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 593,65 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,59 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 4,40 Prozent auf 775,00 USD), Verizon (+ 3,33 Prozent auf 48,97 USD), Coca-Cola (+ 2,33 Prozent auf 78,60 USD), UnitedHealth (+ 2,08 Prozent auf 278,91 USD) und Chevron (+ 1,95 Prozent auf 185,82 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-6,50 Prozent auf 272,81 USD), Salesforce (-4,37 Prozent auf 185,00 USD), Boeing (-2,61 Prozent auf 236,26 USD), American Express (-2,53 Prozent auf 354,01 USD) und JPMorgan Chase (-2,34 Prozent auf 310,82 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 34 253 370 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

