Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,24 Prozent tiefer bei 52 022,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,289 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,537 Prozent auf 52 426,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52 146,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 51 923,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 411,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 564,70 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Wert von 49 442,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 44 342,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 3,10 Prozent auf 356,85 USD), Amazon (+ 1,84 Prozent auf 251,77 USD), NVIDIA (+ 1,61 Prozent auf 206,08 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 189,59 USD) und Microsoft (+ 1,14 Prozent auf 398,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR), Apple (-2,31 Prozent auf 326,02 USD), Boeing (-2,14 Prozent auf 209,45 USD), Caterpillar (-1,45 Prozent auf 867,50 USD) und Nike (-1,28 Prozent auf 43,20 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 876 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 12,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at