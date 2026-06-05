Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Um 16:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 51 411,15 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,384 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 50 986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 561,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51 371,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 660,40 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,489 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 298,25 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 47 954,74 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 42 319,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 2,73 Prozent auf 78,92 USD), McDonalds (+ 2,24 Prozent auf 278,83 USD), Procter Gamble (+ 2,00 Prozent auf 143,59 USD), Travelers (+ 1,97 Prozent auf 299,22 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,73 Prozent auf 305,29 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil IBM (-3,46 Prozent auf 291,33 USD), Cisco (-3,42 Prozent auf 125,55 USD), Caterpillar (-2,83 Prozent auf 913,82 USD), NVIDIA (-2,43 Prozent auf 213,35 USD) und Goldman Sachs (-1,98 Prozent auf 1 071,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 928 656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,472 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at