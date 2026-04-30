Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,62 Prozent fester bei 49 652,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,751 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,618 Prozent fester bei 49 163,78 Punkten, nach 48 861,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48 762,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 753,26 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,10 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der Dow Jones noch bei 45 216,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 892,47 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, stand der Dow Jones noch bei 40 669,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,62 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 9,88 Prozent auf 890,11 USD), Walmart (+ 3,06 Prozent auf 131,93 USD), Verizon (+ 3,05 Prozent auf 48,03 USD), Amgen (+ 2,43 Prozent auf 346,25 USD) und Walt Disney (+ 2,42 Prozent auf 103,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD), Microsoft (-3,93 Prozent auf 407,78 USD), Salesforce (-2,59 Prozent auf 176,53 USD), Merck (-1,60 Prozent auf 109,18 USD) und Visa (-1,50 Prozent auf 329,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64 944 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,439 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,42 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at