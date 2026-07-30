Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag erhöht sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,65 Prozent auf 51 931,86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,946 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 2,09 Prozent fester bei 52 674,21 Punkten, nach 51 594,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 52 114,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 728,26 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,463 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 319,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wurde der Dow Jones auf 49 652,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der Dow Jones 44 461,28 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,34 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 14,95 Prozent auf 448,94 USD), Amazon (+ 3,55 Prozent auf 234,69 USD), Caterpillar (+ 2,98 Prozent auf 806,00 USD), Goldman Sachs (+ 2,68 Prozent auf 1 007,06 USD) und NVIDIA (+ 1,27 Prozent auf 192,42 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-5,07 Prozent auf 178,82 USD), Nike (-3,89 Prozent auf 41,54 USD), Johnson Johnson (-3,37 Prozent auf 256,58 USD), Walt Disney (-2,70 Prozent auf 95,82 USD) und Travelers (-2,44 Prozent auf 379,51 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Microsoft-Aktie. 7 987 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,362 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Chevron-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at