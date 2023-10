Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 33 433,35 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,271 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,12 Prozent stärker bei 33 882,61 Punkten in den Handel, nach 33 507,50 Punkten am Vortag.

Bei 33 219,56 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33 511,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 837,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 407,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, mit 28 725,51 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,896 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2,06 Prozent auf 514,57 USD), Microsoft (+ 1,92 Prozent auf 321,80 USD), Apple (+ 1,48 Prozent auf 173,75 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 54,39 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 0,81 Prozent auf 22,42 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-3,63 Prozent auf 90,22 USD), McDonalds (-2,16 Prozent auf 257,75 USD), Boeing (-2,01 Prozent auf 187,83 USD), Verizon (-2,01 Prozent auf 31,76 USD) und Goldman Sachs (-1,57 Prozent auf 318,50 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 119 067 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at