Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Index im Fokus
|
06.08.2026 20:04:13
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste
Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,75 Prozent auf 53 942,89 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,210 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 54 266,12 Punkte an der Kurstafel, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 53 873,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54 502,87 Einheiten.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,24 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 53 055,91 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 49 910,59 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Stand von 44 193,12 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,49 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1,78 Prozent auf 496,15 USD), Walt Disney (+ 1,69 Prozent auf 103,48 USD), Chevron (+ 1,28 Prozent auf 188,80 USD), Travelers (+ 0,48 Prozent auf 384,27 USD) und McDonalds (+ 0,42 Prozent auf 275,14 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-3,96 Prozent auf 185,33 USD), Boeing (-3,08 Prozent auf 232,80 USD), Honeywell Technologies (-2,43 Prozent auf 242,09 USD), UnitedHealth (-1,96 Prozent auf 404,67 USD) und Goldman Sachs (-1,77 Prozent auf 1 041,62 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 299 702 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,442 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 3,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Boeing Co.
|
07.08.26
|ROUNDUP: US-Aufseher lassen gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
03.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Boeing-Aktie zieht an: Kleinstes Modell von 737-Max-Reihe zugelassen (dpa-AFX)
|
03.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Boeing: Kleinstes Modell der 737-Max-Reihe erhält Zulassung (Spiegel Online)
Analysen zu Boeing Co.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|203,50
|0,99%
|Chevron Corp.
|161,08
|-2,08%
|Goldman Sachs
|898,20
|0,25%
|Honeywell Technologies
|212,20
|1,90%
|McDonald's Corp.
|236,70
|-1,13%
|Microsoft Corp.
|433,20
|-0,47%
|Nike Inc.
|36,11
|-0,84%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Salesforce
|166,22
|2,58%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|332,30
|-0,51%
|UnitedHealth Inc.
|352,40
|0,57%
|Walt Disney
|90,62
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|54 036,93
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.