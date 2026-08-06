Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,75 Prozent auf 53 942,89 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,210 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 54 266,12 Punkte an der Kurstafel, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 873,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54 502,87 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,24 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 53 055,91 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 49 910,59 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Stand von 44 193,12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,49 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1,78 Prozent auf 496,15 USD), Walt Disney (+ 1,69 Prozent auf 103,48 USD), Chevron (+ 1,28 Prozent auf 188,80 USD), Travelers (+ 0,48 Prozent auf 384,27 USD) und McDonalds (+ 0,42 Prozent auf 275,14 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-3,96 Prozent auf 185,33 USD), Boeing (-3,08 Prozent auf 232,80 USD), Honeywell Technologies (-2,43 Prozent auf 242,09 USD), UnitedHealth (-1,96 Prozent auf 404,67 USD) und Goldman Sachs (-1,77 Prozent auf 1 041,62 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 299 702 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,442 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 3,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at