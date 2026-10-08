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Index im Fokus 08.10.2026 18:01:54

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste

Der Dow Jones verliert am Mittag an Boden.

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,36 Prozent auf 50 995,70 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,443 Prozent auf 51 406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51 179,87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 939,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 230,46 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,398 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 52 786,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 52 348,39 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 46 601,78 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,40 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,96 Prozent auf 211,23 USD), Walmart (+ 2,05 Prozent auf 110,38 USD), McDonalds (+ 1,71 Prozent auf 234,82 USD), Home Depot (+ 1,34 Prozent auf 257,85 EUR) und Coca-Cola (+ 1,29 Prozent auf 86,93 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-2,83 Prozent auf 401,40 USD), Merck (-2,42 Prozent auf 139,34 USD), Johnson Johnson (-2,00 Prozent auf 253,29 USD), Boeing (-1,57 Prozent auf 185,37 USD) und Honeywell Technologies (-1,56 Prozent auf 204,87 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 5,147 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Chevron Corp. 189,62 0,52% Chevron Corp.
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Home Depot 260,25 -1,21% Home Depot
Honeywell Technologies 185,62 0,84% Honeywell Technologies
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Travelers Inc (Travelers Companies) 329,50 -0,03% Travelers Inc (Travelers Companies)
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