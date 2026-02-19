Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,62 Prozent auf 49 353,16 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,350 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,183 Prozent auf 49 571,92 Punkte an der Kurstafel, nach 49 662,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 49 197,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 606,17 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,348 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 46 138,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der Dow Jones bei 44 627,59 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,01 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,68 Prozent auf 48,86 USD), Cisco (+ 1,01 Prozent auf 78,97 USD), Procter Gamble (+ 1,00 Prozent auf 158,43 USD), McDonalds (+ 0,87 Prozent auf 330,76 USD) und Caterpillar (+ 0,86 Prozent auf 758,47 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,56 Prozent auf 909,78 USD), IBM (-2,02 Prozent auf 255,51 USD), American Express (-1,95 Prozent auf 339,48 USD), Sherwin-Williams (-1,94 Prozent auf 358,65 USD) und Boeing (-1,93 Prozent auf 234,32 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11 747 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at