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Kursentwicklung im Fokus 30.10.2026 20:04:05

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag

Der Dow Jones gibt am Freitag nach.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,38 Prozent auf 51 622,59 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,997 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,490 Prozent schwächer bei 52 086,13 Punkten, nach 52 342,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 383,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51 563,76 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 50 906,05 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 52 208,06 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 47 522,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,64 Prozent auf 150,20 USD), Walmart (+ 2,09 Prozent auf 123,79 USD), Coca-Cola (+ 1,71 Prozent auf 94,41 USD), Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR) und Chevron (+ 1,45 Prozent auf 234,81 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-5,60 Prozent auf 201,70 USD), Goldman Sachs (-4,96 Prozent auf 881,76 USD), Cisco (-4,55 Prozent auf 103,65 USD), Caterpillar (-4,54 Prozent auf 617,99 USD) und Amazon (-2,49 Prozent auf 237,72 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 820 986 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Goldman Sachs 791,00 -4,31% Goldman Sachs
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Travelers Inc (Travelers Companies) 356,00 0,06% Travelers Inc (Travelers Companies)
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Dow Jones 51 645,09 -1,33%

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