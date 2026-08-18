Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,22 Prozent tiefer bei 53 343,40 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,936 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,380 Prozent höher bei 53 663,11 Punkten, nach 53 459,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53 478,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53 256,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der Dow Jones bei 52 146,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 686,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der Dow Jones 44 911,82 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 3,33 Prozent auf 271,11 USD), Salesforce (+ 2,71 Prozent auf 196,14 USD), Nike (+ 2,48 Prozent auf 40,06 USD), Coca-Cola (+ 2,12 Prozent auf 88,82 USD) und IBM (+ 1,67 Prozent auf 232,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-4,63 Prozent auf 840,87 USD), NVIDIA (-2,34 Prozent auf 219,74 USD), Sherwin-Williams (-1,34 Prozent auf 345,27 USD), Boeing (-1,28 Prozent auf 223,06 USD) und Cisco (-1,14 Prozent auf 111,61 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30 365 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,709 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at