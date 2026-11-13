Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 52 347,55 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25,404 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,250 Prozent auf 52 427,94 Punkte an der Kurstafel, nach 52 297,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 521,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 017,86 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 51 670,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 839,99 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 47 457,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 99,25 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 219,89 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 128,09 USD), Visa (+ 1,30 Prozent auf 425,76 USD) und Procter Gamble (+ 1,05 Prozent auf 169,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), NVIDIA (-2,01 Prozent auf 162,85 USD), 3M (-1,39 Prozent auf 183,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,96 Prozent auf 292,52 USD) und Caterpillar (-0,84 Prozent auf 600,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 84 898 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,29 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at