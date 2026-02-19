Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent schwächer bei 49 395,16 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,350 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,183 Prozent auf 49 571,92 Punkte an der Kurstafel, nach 49 662,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 197,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 606,17 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,263 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 49 359,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 138,77 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 44 627,59 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,09 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1,23 Prozent auf 48,64 USD), Caterpillar (+ 1,14 Prozent auf 760,53 USD), Procter Gamble (+ 1,08 Prozent auf 158,56 USD), Johnson Johnson (+ 0,78 Prozent auf 246,91 USD) und UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 289,93 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-2,23 Prozent auf 357,61 USD), Boeing (-2,18 Prozent auf 233,71 USD), Goldman Sachs (-1,83 Prozent auf 916,65 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 256,28 USD) und Apple (-1,43 Prozent auf 260,58 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25 458 572 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

