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Dow Jones im Blick 19.10.2026 16:01:58

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot

Der Dow Jones setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag verliert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,16 Prozent auf 51 921,54 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,972 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,588 Prozent auf 52 308,28 Punkte an der Kurstafel, nach 52 002,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 001,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51 863,80 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51 682,64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52 146,42 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 46 190,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,40 Prozent auf 256,00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,83 Prozent auf 339,69 USD), UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 403,83 USD), NVIDIA (+ 0,58 Prozent auf 215,37 USD) und Microsoft (+ 0,49 Prozent auf 531,64 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Home Depot (-2,09 Prozent auf 273,65 EUR), Sherwin-Williams (-1,36 Prozent auf 330,63 USD), Salesforce (-1,36 Prozent auf 237,42 USD), Walt Disney (-1,05 Prozent auf 109,43 USD) und 3M (-0,90 Prozent auf 163,27 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 3 002 253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie hat mit 10,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 146,05 0,03% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 304,55 1,67% Alphabet C (ex Google)
Amazon 234,60 5,41% Amazon
Home Depot 275,55 0,15% Home Depot
Microsoft Corp. 475,75 1,00% Microsoft Corp.
Nike Inc. 32,98 -0,18% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 194,54 1,84% NVIDIA Corp.
Salesforce 213,30 -0,58% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 295,80 -0,54% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 343,60 -0,55% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 358,80 0,50% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 97,82 -0,22% Walt Disney

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Dow Jones 52 000,57 0,00%

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