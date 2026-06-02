Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in der Verlustzone

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 50 931,46 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,651 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 51 161,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 078,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 50 829,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 244,82 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 49 499,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 904,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 305,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 244,82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3,22 Prozent auf 125,24 USD), Caterpillar (+ 3,18 Prozent auf 892,88 USD), Goldman Sachs (+ 1,66 Prozent auf 1 066,00 USD), NVIDIA (+ 1,28 Prozent auf 227,23 USD) und IBM (+ 1,07 Prozent auf 323,84 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-4,32 Prozent auf 200,54 USD), Microsoft (-3,29 Prozent auf 445,37 USD), Amazon (-2,56 Prozent auf 254,57 USD), Nike (-2,29 Prozent auf 44,88 USD) und Walt Disney (-1,55 Prozent auf 101,26 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 203 802 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,386 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at