Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagmorgen.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,17 Prozent auf 51 394,82 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,601 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,324 Prozent höher bei 51 648,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51 481,51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 505,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51 353,63 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 559,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der Dow Jones bei 52 182,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, notierte der Dow Jones bei 46 316,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,23 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,90 Prozent auf 189,74 USD), Caterpillar (+ 1,13 Prozent auf 829,18 USD), Sherwin-Williams (+ 0,89 Prozent auf 335,74 USD), 3M (+ 0,82 Prozent auf 170,87 USD) und Honeywell Technologies (+ 0,78 Prozent auf 213,18 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2,54 Prozent auf 105,97 USD), Apple (-1,75 Prozent auf 332,47 USD), Salesforce (-1,57 Prozent auf 223,70 USD), Microsoft (-1,28 Prozent auf 502,68 USD) und Nike (-1,17 Prozent auf 35,97 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 140 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at