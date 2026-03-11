Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start schwächer

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent leichter bei 47 581,39 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,501 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 47 771,43 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 47 711,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 47 294,50 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,444 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der Dow Jones mit 50 121,40 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 48 704,01 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 41 433,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,66 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 46 615,52 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,45 Prozent auf 189,00 USD), NVIDIA (+ 0,87 Prozent auf 186,38 USD), Nike (+ 0,86 Prozent auf 56,56 USD), American Express (+ 0,80 Prozent auf 305,58 USD) und Amgen (+ 0,74 Prozent auf 378,22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,57 Prozent auf 152,00 USD), Sherwin-Williams (-1,67 Prozent auf 324,83 USD), Goldman Sachs (-1,20 Prozent auf 823,78 USD), Coca-Cola (-1,19 Prozent auf 76,95 USD) und Home Depot (-1,15 Prozent auf 305,00 EUR).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 857 547 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,865 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

