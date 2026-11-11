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Index im Fokus 11.11.2026 20:04:18

Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,50 Prozent auf 52 494,69 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,285 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,131 Prozent auf 52 163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 231,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 52 055,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 512,72 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 51 654,95 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 53 791,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der Dow Jones bei 47 927,96 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,50 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,92 Prozent auf 177,20 USD), Caterpillar (+ 4,27 Prozent auf 609,54 USD), Cisco (+ 4,08 Prozent auf 102,15 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,76 Prozent auf 292,78 USD) und Goldman Sachs (+ 2,39 Prozent auf 931,91 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-2,04 Prozent auf 522,29 USD), McDonalds (-1,92 Prozent auf 276,76 USD), UnitedHealth (-1,50 Prozent auf 399,06 USD), Amazon (-1,35 Prozent auf 267,22 USD) und Merck (-1,11 Prozent auf 146,41 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35 926 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Caterpillar Inc. 546,60 0,63% Caterpillar Inc.
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Goldman Sachs 824,40 -1,27% Goldman Sachs
McDonald's Corp. 247,20 -0,52% McDonald's Corp.
Merck Co. 132,78 -0,12% Merck Co.
Microsoft Corp. 472,60 0,50% Microsoft Corp.
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NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.
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UnitedHealth Inc. 365,60 0,61% UnitedHealth Inc.

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