Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,10 Prozent im Minus bei 49 434,80 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,528 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,252 Prozent auf 49 357,63 Punkte an der Kurstafel, nach 49 482,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 237,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 815,22 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,205 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 412,40 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 427,12 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 26.02.2025, den Wert von 43 433,12 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,42 Prozent auf 198,30 USD), IBM (+ 2,20 Prozent auf 242,78 USD), American Express (+ 1,91 Prozent auf 333,35 USD), 3M (+ 1,50 Prozent auf 168,02 USD) und Nike (+ 1,18 Prozent auf 64,15 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-5,10 Prozent auf 185,58 USD), Merck (-2,20 Prozent auf 119,76 USD), Caterpillar (-2,12 Prozent auf 750,35 USD), Amazon (-1,79 Prozent auf 206,87 USD) und Amgen (-1,66 Prozent auf 377,95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 47 784 432 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

