Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

Am Donnerstag klettert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,36 Prozent auf 51 677,13 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,258 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,864 Prozent auf 51 937,56 Punkte an der Kurstafel, nach 51 492,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51 571,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 949,26 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,609 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 686,12 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 225,15 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 42 171,66 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,81 Prozent. Bei 52 281,19 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,28 Prozent auf 987,25 USD), Nike (+ 2,47 Prozent auf 45,28 USD), Amazon (+ 2,11 Prozent auf 242,51 USD), Sherwin-Williams (+ 2,05 Prozent auf 320,24 USD) und Walt Disney (+ 1,83 Prozent auf 102,71 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-6,22 Prozent auf 246,03 USD), Merck (-2,62 Prozent auf 112,42 USD), Johnson Johnson (-2,42 Prozent auf 228,53 USD), Chevron (-2,30 Prozent auf 173,50 USD) und Salesforce (-2,19 Prozent auf 151,62 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24 781 902 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at