Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags

Am Montag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,38 Prozent auf 51 910,77 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,807 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 51 148,73 Punkte an der Kurstafel, nach 51 202,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 364,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 51 926,38 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49 526,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der Dow Jones bei 46 558,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 197,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Bei 51 926,38 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 4,57 Prozent auf 229,05 USD), American Express (+ 4,19 Prozent auf 339,07 USD), Honeywell (+ 4,00 Prozent auf 229,12 USD), Amazon (+ 3,22 Prozent auf 246,23 USD) und NVIDIA (+ 3,09 Prozent auf 211,53 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-3,71 Prozent auf 180,28 USD), Merck (-2,88 Prozent auf 115,62 USD), Coca-Cola (-2,61 Prozent auf 80,46 USD), Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 236,57 USD) und Verizon (-1,56 Prozent auf 47,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 006 996 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,279 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,88 Prozent.

Redaktion finanzen.at