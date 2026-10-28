Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 52 551,52 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,086 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,191 Prozent auf 52 277,49 Punkte an der Kurstafel, nach 52 377,57 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 335,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 52 634,32 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,442 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 481,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52 747,32 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 47 706,37 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,62 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 1,37 Prozent auf 924,30 USD), JPMorgan Chase (+ 1,28 Prozent auf 340,08 USD), Chevron (+ 1,17 Prozent auf 230,90 USD), American Express (+ 1,12 Prozent auf 316,40 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,01 Prozent auf 320,04 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Cisco (-1,59 Prozent auf 109,61 USD), Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 321,14 USD), Walt Disney (-0,89 Prozent auf 109,25 USD), Boeing (-0,82 Prozent auf 166,80 USD) und Microsoft (-0,76 Prozent auf 527,30 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 781 558 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,724 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,86 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at