Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell

In New York stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,18 Prozent auf 49 140,95 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,652 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,182 Prozent stärker bei 49 320,29 Punkten, nach 49 230,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 49 353,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 029,47 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der Dow Jones mit 45 166,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 003,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 40 113,50 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,57 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,25 Prozent auf 215,03 USD), Verizon (+ 2,50 Prozent auf 47,54 USD), Salesforce (+ 2,36 Prozent auf 182,36 USD), JPMorgan Chase (+ 0,82 Prozent auf 310,81 USD) und Goldman Sachs (+ 0,66 Prozent auf 933,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-1,95 Prozent auf 293,51 USD), Apple (-1,70 Prozent auf 266,45 USD), Walmart (-1,57 Prozent auf 127,88 USD), IBM (-1,56 Prozent auf 228,35 USD) und Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19 529 695 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,47 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at