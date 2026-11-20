Am Freitag verliert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,33 Prozent auf 48 934,43 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,590 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2,72 Prozent auf 50 432,32 Punkte an der Kurstafel, nach 49 097,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 594,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48 824,51 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 6,38 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 495,88 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 52 759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 752,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,77 Prozent auf 346,26 USD), IBM (+ 2,95 Prozent auf 230,48 USD), Walmart (+ 2,62 Prozent auf 129,34 USD), Travelers (+ 2,47 Prozent auf 400,24 USD) und Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-6,86 Prozent auf 135,96 USD), Goldman Sachs (-5,22 Prozent auf 803,32 USD), Caterpillar (-3,68 Prozent auf 517,58 USD), Cisco (-2,50 Prozent auf 92,33 USD) und Amazon (-2,11 Prozent auf 251,93 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 318 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,661 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at