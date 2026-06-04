Dow Jones-Handel aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Um 16:00 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,49 Prozent auf 51 442,07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,796 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,05 Prozent auf 51 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 50 687,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 50 986,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 467,31 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,549 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 48 941,90 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 48 739,41 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Stand von 42 427,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,32 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51 467,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 5,74 Prozent auf 398,64 USD), Merck (+ 3,71 Prozent auf 118,96 USD), American Express (+ 3,10 Prozent auf 309,88 USD), Visa (+ 2,51 Prozent auf 320,23 USD) und Amgen (+ 2,19 Prozent auf 345,64 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-1,79 Prozent auf 909,58 USD), Cisco (-1,51 Prozent auf 124,59 USD), NVIDIA (-0,77 Prozent auf 213,09 USD), Chevron (-0,16 Prozent auf 189,41 USD) und IBM (+ 0,15 Prozent auf 306,09 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5 041 730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,644 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at