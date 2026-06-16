Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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16.06.2026 14:13:00
Dow Jones im Chart-Check: V-Muster sorgt für Rekordhoch
Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um den Dow Jones.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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