Dow Jones schließt im Plus: Sinkende Inflation lässt Anleger aufatmen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Inflation in den USA ebbt allmählich ab. Für vollkommene Entspannung an der Wall Street sorgen die Daten jedoch nicht. Zwar ist es möglich, dass die US-Notenbank bei kommenden Zinserhöhungen auf die Bremse tritt. Eine Pause von der rigiden Zinspolitik ist allerdings nicht in Sicht.