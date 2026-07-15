Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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15.07.2026 18:48:59
Dow Jones Stays Calm While Memory Chips Give Investors Whiplash (Again)
Investors woke up feeling great about a sweet inflation report on Wednesday morning. By lunchtime, chip stocks had other plans and the gains got slippery.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was up 0.28% as of 12:15 p.m. ET after reaching a session high of 0.8% around 10:15 a.m. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained just 0.1%, fading from an early peak of 0.4%. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) held up best at 0.3%, though it also pulled back from a morning high above 0.5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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