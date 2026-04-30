Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.04.2026 15:55:07
Dow Jumps 300 POints; Amazon Posts Upbeat Earnings
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