Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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02.10.2026 16:30:46
Dow Jumps Over 300 Points; US Economy Adds 29,000 Jobs In September
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Nachrichten zu Dow Inc
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01.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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30.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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09.09.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.