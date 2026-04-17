Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.04.2026 15:52:08
Dow Jumps Over 600 Points; Netflix Shares Tumble After Q1 Results
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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17.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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17.04.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|27.01.26
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|Dow Inc
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|Netflix Inc.
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