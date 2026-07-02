Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
02.07.2026 23:58:50
Dow jumps to record closing high after soft US jobs data; Nasdaq down with chip shares
Expectations for a rate hike from the Fed decreased after the release of the US jobs reportWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
02.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow vor 53.000 Punkten - Zinssorgen gemildert (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York Schluss: Dow vor 53.000 Punkten - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York: Dow setzt Rekordlauf fort - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York: Dow Jones auf Rekordhoch - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York: Dow Jones auf Rekordhoch - Jobdaten dämpfen Zinssorgen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Aktien New York Ausblick: Gewinne - Arbeitsmarktbericht dämpft Zinssorgen (dpa-AFX)
|
01.07.26
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow mit Rekord - Nasdaq schwächelt (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Aktien New York Schluss: Dow mit Rekord - Nasdaq schwächelt (dpa-AFX)