Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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08.04.2026 23:23:17
Dow macht großen Satz nach oben: Waffenstillstand mit Iran beflügelt Wall Street
Mit großer Erleichterung nimmt die Wall Street die Nachricht über eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran auf. Die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus lässt die Ölpreise wieder in den zweistelligen Bereich sinken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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