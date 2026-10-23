Dow öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dow 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,27 Milliarden USD – ein Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dow 9,97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at