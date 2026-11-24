Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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24.11.2026 18:38:22
Dow Outperforms Nike Stock 100x Since Inclusion: Jay Woods Expects 'Underperformer' to Get the Boot
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Nachrichten zu Nike Inc.
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24.11.26
|Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
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24.11.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
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23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
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23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Verkaufen
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|18.11.26
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|Bernstein Research
|23.11.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Nike Sector Perform
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|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|26,39
|0,50%
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 942,50
|-0,10%
|Nike Inc.
|32,54
|5,10%
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