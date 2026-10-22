Dow Q3 Net Sales Climb

(RTTNews) - Dow Inc. (DOW) on Thursday reported a rise in net sales for the third-quarter of fiscal 2026, helped by the improved performance of all segments of the company. In addition, Dow reported a rise in net income.

For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $458 million, or $0.62 per share, compared with $62 million, or $0.08 per share in the same period last year. This rise in net earnings reflects higher prices.

Local prices increased 14% from the same period last year, led by gains in packaging and specialty plastics, with higher polyethylene prices in all regions.

Excluding items, operating results were positive $521 million, or $0.71 per share, compared with negative $132 million, or $0.19 per share, in the prior year.

Operating EBIT surged to $887 million from the prior year's $180 million. Operating EBITDA also moved up to $1.553 billion from last year's $868 million. Net sales stood at $11.267 billion, up from $9.973 billion in the prior year, reflecting improved performance of all operating segments. The packaging and specialty plastics segment reported net sales of $5.778 billion, higher than $4.891 billion a year ago.

DOW was up by 2.88% at $31.29 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.