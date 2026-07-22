Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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22.07.2026 23:18:48
Dow-Schlusskurs kaum verändert : US-Anleger halten sich vor Tech-Zahlen noch zurück
Erst nach Börsenschluss in New York gehen die ersten der sogenannten "Magnificent Seven" mit ihren Quartalszahlen an die Öffentlichkeit. Verhalten verläuft daher noch der Handel an der Wall Street. Die neuerlichen Drohgebärden im Nahen Osten treiben dagegen den Ölpreis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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