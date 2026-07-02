Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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03.07.2026 00:38:00
Dow scores fresh record despite tepid jobs report. Why the rest of 2026 is about workers.
“American workers are not getting a raise,” says J.P. Morgan Asset Management strategist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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