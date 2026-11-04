Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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04.11.2026 22:29:00
Dow scores its best day in 18 months in a broad relief rally after Democrats sweep to power in Congress
Stocks surged, oil prices plunged and bond yields fell Wednesday on optimism around a quicker end to the Iran war now that Democrats have clinched control of Congress.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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