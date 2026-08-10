Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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10.08.2026 18:46:11
Dow Slips While the S&P 500 Clings to Friday's Record High
After two weeks of large moves in both directions, the market showed up Monday and did almost nothing. That's a change of pace.The stock index chart below looks squiggly, but all the moves are small. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 0.05% as of noon ET, holding just above the record it set on Friday. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is off by 0.13% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index is down 0.19%. All three rose out of the gate, topped out before 11 a.m. ET, and slid right back to breakeven -- all without moving more than 0.4% away from 0% in any direction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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