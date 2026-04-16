Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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16.04.2026 15:41:29
Dow Surges Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall
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Nachrichten zu Dow Inc
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15.04.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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10.04.26
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09.04.26
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09.04.26
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09.04.26
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09.04.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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08.04.26
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08.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.