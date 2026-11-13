Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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13.11.2026 23:55:00
Dow tritt auf der Stelle: Chip-Werte kommen unter die Räder
Die Krise bei Nvidia greift um sich, der Halbleitersektor geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel. Kurz bevor die Schlussglocke ertönt, ereilt die Wall Street die Meldung vom landesweiten Flugstopp. Das bekommt Airline-Aktien nicht gut.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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